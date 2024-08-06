На фоне запрета на купание в Анапе за день утонуло в море три человека

Сразу о трех несчастных случаях на пляжах Витязево и Джемете 6 августа сообщили очевидцы в соцсетях.

В Telegram-каналах города-курорта сообщалось, что первый случай произошел около 9:20 на пляже в поселке Витязево. Очевидцы сообщили, что утонул мужчина. Спасатели вытащили его на берег и реанимировали в течение 30 минут. К сожалению, помочь мужчине не удалось, он скончался.

Днем два человека погибли в Джемете. Один из них утонул на пляже санатория «Родник». По сообщению очевидцев, человека также пытались реанимировать, но безуспешно. Второй, по сообщениям очевидцев, 16-летний подросток, утонул на пляже Джемете-1. Его тоже не удалось реанимировать. Сообщалось, что подросток отдыхал с отцом и не справился с подводным течением.

По сообщению пресс-службы мэрии Анапы, 6 августа на всех пляжах ввели запрет на купание. Причиной стало волнение моря и сильное донное течение.

«Будьте осторожны, не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску! Усильте контроль за детьми!», — сообщает пресс-служба администрации курорта в Telegram.

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