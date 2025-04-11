Следком проверит законность уголовного дела против фермера на Кубани

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству краевого управления доложить о проверке инцидента с фермером из станицы Удобной, которого привлекли к ответственности после самообороны от вооруженных вымогателей.

В обращении к Бастрыкину говорится, что фермер несколько лет вел сельскохозяйственную деятельность на земельном участке, который безвозмездно предоставил ему знакомый. В ноябре 2023 года четверо приезжих из Карачаево-Черкессии заявили о своих правах на эту территорию и потребовали плату за пользование землей.

Когда фермер попытался связаться с прежним владельцем участка, вымогатели открыли стрельбу из пистолета. Защищаясь, мужчина ударил одного из нападавших ножом. Несмотря на показания свидетелей и записи с камер наблюдения, полиция возбудила уголовное дело только против фермера, а нападавшие избежали ответственности.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю орагнизовало процессуальную проверку и инициировало передачу материалов дела из полиции в свое производство. Глава СК поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.

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Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК России.

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