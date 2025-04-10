Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после исчезновения тулячки в Сочи

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту исчезновения женщины в мае 2023 года в Сочи.

Обращение по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств исчезновения 42-летней жительницы Тулы в Сочи разместили в Telegram-канале Информационного центра СК России.

Жительница Тулы пропала в мае 2023 года после прибытия в город-курорт. По словам заявителя, несмотря на многочисленные обращения матери пропавшей в компетентные органы, действенных мер к ее поиску не принимается.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах и доложить о результатах его расследования, сообщает информационный центр СК России в Telegram.

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