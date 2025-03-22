Глава СКР запросил доклад об исчезновении водителя на границе с Абхазией

Председатель СК России Александр Быстрыкин потребовал повторный доклад по делу и безвестном исчезновении мужчины после пересечения границы в Краснодарском крае.

Инцидент произошел в марте 2003 года. Водитель выехал из Тульской области на грузовике, прошел таможенный контроль на Кубани, пересек границу между Россией и Абхазией и пропал.

Поводом для проверки стало обращение жителя Краснодарского края в соцсетях СКР. Двоюродный брат пропавшего выразил несогласие с ходом расследования, отметив его неполноту.

Руководителю СКР доложат о комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах по делу. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

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