Следком Кубани заберет у полиции дело об избившей ребенка пенсионерке в Сочи

Резонансный инцидент произошел 27 октября во дворе одного из ЖК в Хостинском районе Сочи.

Кадры, на которых видно, как пенсионерка бьет ребенка, пробежавшего по газону и ливневке, заметили в центральном аппарате СК России.

Сейчас доследственную проверку проводит сочинская полиция. Однако краевое следственное управление ходатайствует о передаче материалов из органов внутренних дел в свое производство.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Андрею Маслову представить доклад о произошедшем, сообщает Информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», камеры уличного видеонаблюдения сняли, как пенсионерка схватила пробежавшего по газону ребенка, затащила его в подъезд и побила.