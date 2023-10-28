Пенсионерка-цветочница затащила ребенка в подъезд и избила за пробежку по газону

Инцидент произошел 27 октября во дворе одного из ЖК в Хостинском районе Сочи. Кадры с расправой за лужайку облетели социальные сети утром 28 октября.

На кадрах с камер уличного видеонаблюдения видно, что пенсионерка бережно ухаживает за растением, а в это время мимо по газону пробегает ребенок.

Женщина молниеносно схватила его за шиворот и рюкзак и потащила в сторону подъезда. Видно, что за ними побежал подросток постарше, который стал снимать на видео дальнейшие действия пенсионерки.

Подросток просил оставить ребенка в покое и отпустить, но женщина продолжила, несмотря на слезы мальчика. Она затащила его волоком в подъезд, затем ударила по лицу и чуть ниже поясницы. Инцидентом заинтересовалась полиция.

«Сотрудниками отдела полиции Хостинского района Сочи по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.

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