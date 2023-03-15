Славянский микрорайон Краснодара увяз в пробках из-за сужения дороги на Красных Партизан

С 15 марта на улице Красных Партизан возле Краевой клинической больницы № 2 сократили число полос с трех до двух в обоих направлениях. Временные ограничения движения связаны со строительством подземного перехода.

Из-за сужения дороги на Красных Партизан утром 15 марта в Славянском микрорайоне и на въезде в город со стороны станицы Елизаветинской образовались сильные пробки. По данным на 9:15, заторы возникли на улицах: Красных Партизан, Академика Лукьяненко, Калинина, Академика Трубилина, Азовской, Сочинской, Баумана и Каляева.

Сервис «Яндекс Карты» оценил ситуацию с пробками в Краснодаре в это время на 4 балла из 10. Сильные заторы в городе зафиксировали только на улицах Северной, Школьной, Передовой и Колхозной.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэрия Краснодара попросила водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и предложила прокладывать маршрут через улицы: им. Толбухина, Темрюкскую и 2-я Линия.