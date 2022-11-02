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Славянск-на-Кубани 3 ноября останется без воды

Общество
02.11.2022 09:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/slavyansk-na-kubani-3-noyabrya-ostanetsya-bez-vody
Славянск-на-Кубани 3 ноября останется без воды
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По информации «Кубаньводоканала», подачу воды в Славянске-на-Кубани приостановят из-за ликвидации аварийной ситуации на городском водозаборе.

В связи с этим воды во всем городе не будет с 9:00 до 16:00. Из-за планируемого отключения местных жителей призвали заранее запастись водой, сообщает пресс-служба администрации Славянска-на-Кубани.

Читайте также: в Сочи 29 октября из-за оползня без воды остались жители села Раздольное. В районе улиц Ясногорской и Тепличной произошли подвижки грунта, которые повредили два магистральных водовода.

В результате жители улиц Тепличная, Водораздельная, Транспортная, Следопытов, Буковая, Механизаторов, Прямая и Крестьянская остались без водоснабжения.

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