Славянск-на-Кубани 3 ноября останется без воды
Общество
02.11.2022 09:39
По информации «Кубаньводоканала», подачу воды в Славянске-на-Кубани приостановят из-за ликвидации аварийной ситуации на городском водозаборе.
В связи с этим воды во всем городе не будет с 9:00 до 16:00. Из-за планируемого отключения местных жителей призвали заранее запастись водой, сообщает пресс-служба администрации Славянска-на-Кубани.
Читайте также: в Сочи 29 октября из-за оползня без воды остались жители села Раздольное. В районе улиц Ясногорской и Тепличной произошли подвижки грунта, которые повредили два магистральных водовода.
В результате жители улиц Тепличная, Водораздельная, Транспортная, Следопытов, Буковая, Механизаторов, Прямая и Крестьянская остались без водоснабжения.
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