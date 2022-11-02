Славянск-на-Кубани 3 ноября останется без воды

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По информации «Кубаньводоканала», подачу воды в Славянске-на-Кубани приостановят из-за ликвидации аварийной ситуации на городском водозаборе.

В связи с этим воды во всем городе не будет с 9:00 до 16:00. Из-за планируемого отключения местных жителей призвали заранее запастись водой, сообщает пресс-служба администрации Славянска-на-Кубани.

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В результате жители улиц Тепличная, Водораздельная, Транспортная, Следопытов, Буковая, Механизаторов, Прямая и Крестьянская остались без водоснабжения.