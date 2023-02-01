Сладкое и йогурты: диетолог рассказала, почему ими нельзя завтракать зимой

В холодное время года человеческому организму приходится расходовать много энергии, и правильный завтрак особенно важен.

О том, с каких продуктов не стоит начинать зимний день, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Она отметила, что самый простой способ получить заряд энергии — это съесть что-то сладкое. Но в холодное время года сладости могут быть только небольшим дополнением к основному завтраку.

«Я бы не рекомендовала есть на завтрак продукты, которые содержат простые углеводы. Это, например, некоторые готовые завтраки, в составе которых есть много сахара, сдобная выпечка и какие-то сладости. Эти продукты могут быть только небольшим дополнением к обычному завтраку зимой, а не основной его частью, потому что после них очень быстро опять захочется есть. В такой еде может быть достаточно много калорий, но она не дает насыщения на длительное время», — сказала диетолог.

Слишком легкий завтрак, например йогурт и один бутерброд, также не самый лучший вариант для зимы. Первый прием пищи должен быть полноценным по составу. Лучшим зимним завтраком диетолог назвала омлет с цельнозерновым хлебом и фруктами.

«Завтрак зимой должен быть достаточно плотным. Но при этом важно, чтобы в него входили продукты, содержащие пищевые волокна и витамины. Например, на завтрак зимой можно съесть омлет, отварные яйца или творог, но с обязательным добавлением цельнозерновых продуктов вроде мюслей или хлеба, а также фруктов. Я бы еще добавила источники растительных жиров, например, горсть орехов», — цитирует Круглову радио Sputnik.

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