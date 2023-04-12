Сладко пел: аферист из Белореченского района уговорил знакомого «скинуться» на открытие караоке

За мошенничество жителю 39-летнему мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Сумма ущерба потерпевшему составила 300 тыс. рублей.

По данным следствия, мужчина убедил знакомого вложить деньги в открытие караоке-бара в Белореченске. Он попросил деньги на покупку оборудования и пообещал процент от прибыли. Получив 300 тыс. рублей, злоумышленник перестал выходить на связь.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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