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Аферистка из Краснодарского края «развела» знакомого на 2 млн рублей во время переписки в соцсетях

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aferistka-iz-krasnodarskogo-kraya-razvela-znakomogo-na-2-mln-rublej-vo-vremya-perepiski-v-sotssetyah
Аферистка из Краснодарского края «развела» знакомого на 2 млн рублей во время переписки в соцсетях
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Мостовского района завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 37-летней жительницы Ленинградской области.

По данным следствия, аферистка в соцсетях общалась с мужчиной и просила у него деньги на покупку дорогостоящих лекарств. Мошенница убедила мужчину вложить деньги в высокодоходные инвестиционные проекты. Она несколько раз выплачивала мужчине положенные проценты, чтобы создать видимость высокодоходного бизнеса.

Через некоторое время злоумышленница перестала выходить на связь. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в сети интернет. Подозреваемая до суда находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Читайте также: суд вынес приговор по делу двоих «британских музыкантов», вымогавших деньги в соцсетях у жительницы Кубани.

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