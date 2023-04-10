Аферистка из Краснодарского края «развела» знакомого на 2 млн рублей во время переписки в соцсетях
В полиции Мостовского района завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 37-летней жительницы Ленинградской области.
По данным следствия, аферистка в соцсетях общалась с мужчиной и просила у него деньги на покупку дорогостоящих лекарств. Мошенница убедила мужчину вложить деньги в высокодоходные инвестиционные проекты. Она несколько раз выплачивала мужчине положенные проценты, чтобы создать видимость высокодоходного бизнеса.
Через некоторое время злоумышленница перестала выходить на связь. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве в сети интернет. Подозреваемая до суда находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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