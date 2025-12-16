Слабая магнитная буря ожидается в Краснодарском крае 18 декабря

Магнитная буря уровня G1 начнется ночью в четверг, геомагнитные возмущения продлятся до полудня.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря начнется около 3:00 и продлится до 6:00. Согласно прогнозам, геомагнитное возмущение достигнет уровня G1, это слабая магнитная буря. После 6:00 активность начнет спадать, но геомагнитный фон останется возмущенным. К спокойному состоянию магнитосфера Земли вернется только после полудня.

Во время магнитной бури метеозависимым людям рекомендуют быть внимательными к своему состоянию. Стоит исключить стрессы и перенапряжение, отказаться от спиртного и крепкого кофе, а также хорошо высыпаться. В случае ухудшения состояния необходимо обратиться к врачу.

