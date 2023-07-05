Сквозные проломы в заградительном моле ликвидировали во время капремонта в порту Новороссийска

В морском порту Новороссийск специалисты производственно-технического отдела Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы завершили капремонт оградительного мола.

В процессе длительной эксплуатации мол износился на 30. Акваторию мола обследовали водолазы на площади почти 34 тыс. кв. м.

Во время ремонта восстановили более 500 куб. м. проектного профиля каменной постели, отремонтировали более 30 вертикальных швов между наклонными плитами шатровых блоков, выполнили монтаж лестничных сходов и обновили антикоррозийную защиту свайного основания почти 400 блоков.

Также завершили ремонт сквозных проломов в подводной части мола, сообщает ФГБУ «Морспасслужба» в Telegram.

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