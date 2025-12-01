Сквер возле Дуба-Великана в Туапсинском округе благоустроили за 13,9 млн рублей

Ремонтные работы парка в Агуй-Шапсуге выполнили на средства от курортного сбора за 2024 год.

В сквере возле Дуба-великана уложили тротуарное покрытие, поставили лавочки и урны, для детей установили перголы с качелями. Всего на благоустройство общественной территории выделили 13,9 млн рублей.

Как сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, Дуб-великан — одна из достопримечательностей муниципалитета. Дереву почти 500 лет, высота его достигает 20 м, а диаметр ствола — более 1,5 м.

«Теперь проводить время рядом с таким природным объектом станет еще приятнее. Как для местных жителей, так и туристов, приезжающих к нам в округ», — написал Бойко в Telegram.

