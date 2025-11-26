Под Анапой начали благоустройство центрального пляжа в селе Большой Утриш
Частная компания реализует проект благоустройства пляжной территории в селе Большой Утриш. Работы согласовали с Федеральным агентством по рыболовству и мэрией Анапы.
Сейчас строители обновляют защитные конструкции вдоль 150-метрового участка пляжа и восстанавливают пешеходные дорожки. Параллельно идет подготовка к установке скамеек и урн для мусора.
Отдельное внимание уделят созданию современной игровой площадки для детского отдыха. Также на смотровой площадке появятся ограждения, на всем пути к береговой линии установят освещение.
Кроме того, по просьбе местных жителей подрядчик включил в план работ обустройство пандуса для маломобильных граждан. Спуск к морю реконструируют.
Завершить работы по благоустройству смотровой площадки и пешеходной зоны рассчитывают весной 2026 года, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
Читайте также: новый стандарт пляжных территорий планируют принять на Кубани.