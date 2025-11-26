Logo
Под Анапой начали благоустройство центрального пляжа в селе Большой Утриш

Под Анапой начали благоустройство центрального пляжа в селе Большой Утриш
Фото t.me/anapaofficial

Частная компания реализует проект благоустройства пляжной территории в селе Большой Утриш. Работы согласовали с Федеральным агентством по рыболовству и мэрией Анапы.

Сейчас строители обновляют защитные конструкции вдоль 150-метрового участка пляжа и восстанавливают пешеходные дорожки. Параллельно идет подготовка к установке скамеек и урн для мусора.

Отдельное внимание уделят созданию современной игровой площадки для детского отдыха. Также на смотровой площадке появятся ограждения, на всем пути к береговой линии установят освещение.

Кроме того, по просьбе местных жителей подрядчик включил в план работ обустройство пандуса для маломобильных граждан. Спуск к морю реконструируют.

Завершить работы по благоустройству смотровой площадки и пешеходной зоны рассчитывают весной 2026 года, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: новый стандарт пляжных территорий планируют принять на Кубани.

