Сквер «Стерео» в центре Сочи реконструируют до конца года
Завершить реконструкцию сквера «Стерео» в центре курорта планируют к концу года. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Глава курорта рассказал, что проект благоустройства прогулочных зон рядом со зданием Гособрания обсудили с местными жителями. На площади менее 1 га планируют разместить сад, который будет цвести круглый год. Также там появятся места для отдыха и кольцевой прогулочный маршрут. Проект предусматривает велопарковку и современное освещение.
«К проекту подошли комплексно, учли исторические особенности знакового места на пересечении туристических маршрутов и все пожелания наших жителей. Здесь будет меньше брусчатки и больше зелени: зона озеленения увеличится на триста квадратных метров», — написал Копайгородский в Telegram.
Мэр Сочи также сообщил, что обновить планируют и другие территории вдоль Курортного проспекта. Всего же в Год архитектуры на курорте благоустройство ждет 30 парков и скверов.
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