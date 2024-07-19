Сквер приведут в порядок по нацпроекту в Абинском районе

Зеленую зону на проспекте Восточном в Абинске благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На объекте уже готовы основания для установки детских игровых и спортивной площадок, специалисты укладывают тротуарную плитку, рассказывает врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

«В сквере также установят объекты малых архитектурных форм, организуют парковку для транспорта», ― добавил он.

Кроме того, при подходящей погоде в сквере проведут озеленение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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