Сквер приведут в порядок по нацпроекту в Абинском районе
Общество
19.07.2024 13:42
Зеленую зону на проспекте Восточном в Абинске благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
На объекте уже готовы основания для установки детских игровых и спортивной площадок, специалисты укладывают тротуарную плитку, рассказывает врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.
«В сквере также установят объекты малых архитектурных форм, организуют парковку для транспорта», ― добавил он.
Кроме того, при подходящей погоде в сквере проведут озеленение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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