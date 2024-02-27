Сквер Победы обновили в Кореновском районе по нацпроекту

Зеленую зону на улице Красной в станице Сергиевской привели в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Завершены работы по благоустройству более 1,2 га сквера. Здесь появились новые уличные тренажеры, малые архитектурные формы и беседка. Также обновили центральную аллею, уложили пешеходные дорожки, установили новое освещение и провели озеленение.

Всего с 2019 года в регионе согласно профильному нацпроекту благоустроили свыше 1,3 тыс. территорий. Это парки, набережные и другие общественные зоны отдыха, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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