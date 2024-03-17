Сквер памяти Героев-танкистов в Краснодаре благоустроят до конца сентября

Об этом 17 марта сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. Работы проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Глава краевой столицы отметил, что согласно программе по формированию комфортной городской среды приводят в порядок территории, которые выбирают сами краснодарцы.

«Так в Колосистом проверил ход благоустройства сквера памяти Героев-танкистов. Проект проработали с активистами поселка, здесь будет именно так, как хотят они», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Подрядчик проведет работы по озеленению, создаст парковочные места и обновит дорожное покрытие. Все работы рассчитывают завершить до конца сентября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара 11 февраля анонсировал начало благоустройства сквера памяти Героев-танкистов.