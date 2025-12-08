Сквер имени Захария Чепеги благоустроили в Брюховецком районе

Сквер имени Захария Чепеги в станице Чепигинской привели в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Общественная территория площадью более 5 тыс. кв. м расположена на пересечении улиц Ленина и Красной. В сквере обустроили прогулочные дорожки, установили систему освещения и выполнили озеленение. В центре уложили новое покрытие и установили каменную арку с двухметровой бронзовой скульптурой атамана Захария Чепеги.

«Работы выполнили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Сквер стал не только местом для встреч и отдыха, но и центром общественной жизни. А для подрастающего поколения — местом, где можно узнать историю родной станицы как неотъемлемой части Кубани и России», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Всего в 2025 году на Кубани благоустраивают свыше 100 зеленых зон — парков, скверов и набережных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

