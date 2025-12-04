Парк имени Ленина благоустроят в Северском районе в 2026 году

Ремонтные работы в поселке Черноморском проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщил и. о. главы Северского района Алексей Чеверев, парк имени Ленина на улице Дзержинского благоустроят в следующем году. Работы планируют начать в апреле, а завершить в ноябре.

Благоустройство затронет 13,8 тыс. кв. м площади. Специалисты установят уличное освещение, проведут озеленение территории и оборудуют тротуары.

Кроме того, в парке поставят спортивные и игровые площадки, сцену, скамейки и урны. Также планируют установить объекты малых архитектурных форм, сообщил Алексей Чеверев в Telegram.

Читайте также: сквер возле Дуба-Великана в Туапсинском округе благоустроили за 13,9 млн рублей. Ремонтные работы парка в Агуй-Шапсуге выполнили на средства от курортного сбора за 2024 год.

Подпишись, здесь всегда интересно.