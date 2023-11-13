Сквер имени академика Лапина обустроят до конца ноября в Сочи

Проект реализует мэрия курорта вместе с коллективом НИЦ «Курчатовский институт» и жителями города.

На общественной территории уже расчистили русло ручья, выполнили планировку территории и необходимые подготовительные работы. Сейчас рабочие укладывают брусчатку и устанавливают наружное освещение. Также планируют сделать клумбы и высадить деревья и кустарники.

Уже расчищено русло ручья, выполнены необходимые подготовительные работы и планировка территории. Сейчас рабочие укладывают брусчатку на пешеходных зонах, монтируют систему наружного освещения. Здесь будут разбиты клумбы и высажены кустарники и деревья.

«В Веселом завершаем благоустройство нового сквера. В нем увековечим память прославленного академика, фронтовика и Почетного гражданина города Сочи Бориса Аркадьевича Лапина. Здесь будет место для спокойного отдыха, в котором разместим постоянную экспозицию, рассказывающую о нашем земляке и всех этапах становления научного института медицинской приматологии», — написал глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

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