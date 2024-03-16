Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Сквер «Горный» открыли в сочинском поселке Красная Поляна

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/skver-gornyj-otkryli-v-sochinskom-poselke-krasnaya-polyana
Сквер «Горный» открыли в сочинском поселке Красная Поляна
Фото пресс-службы администрации Сочи

Сквер площадью 0,8 га находится рядом с поселковой школой № 65. 

На обновленной общественной территории в Красной Поляне оборудовали три зоны.

Одна для школьников — чтобы дети там занимались физкультурой, на территории есть тир, спортивная и гимнастическая площадки, полоса препятствий, беговая дорожка и зрительская трибуна. 

Вторая зона — общедоступная — для сдачи норм ГТО всеми желающими. Там установили тренажеры, воркаут, зоны для игры в стритбол и настольный теннис, питьевой фонтанчик. 

Третья — для семейных прогулок и отдыха. На территории установили слэклайн (хождение по стропе) площадку, амфитеатр со сценой, три детские площадки, уличную библиотеку, парковую мебель, смонтировали освещение и систему автополива. Также там есть лужайка с красивым видом на горы для пикников и занятий йогой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

Читайте также: благоустроенный парк отдыха в Тимашевском районе откроют осенью.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях