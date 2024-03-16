Сквер «Горный» открыли в сочинском поселке Красная Поляна

Сквер площадью 0,8 га находится рядом с поселковой школой № 65.

На обновленной общественной территории в Красной Поляне оборудовали три зоны.

Одна для школьников — чтобы дети там занимались физкультурой, на территории есть тир, спортивная и гимнастическая площадки, полоса препятствий, беговая дорожка и зрительская трибуна.

Вторая зона — общедоступная — для сдачи норм ГТО всеми желающими. Там установили тренажеры, воркаут, зоны для игры в стритбол и настольный теннис, питьевой фонтанчик.

Третья — для семейных прогулок и отдыха. На территории установили слэклайн (хождение по стропе) площадку, амфитеатр со сценой, три детские площадки, уличную библиотеку, парковую мебель, смонтировали освещение и систему автополива. Также там есть лужайка с красивым видом на горы для пикников и занятий йогой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

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