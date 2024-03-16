Благоустроенный парк отдыха в Тимашевском районе откроют осенью

В хуторе Беднягина по нацпроекту «Жилье и городская среда» обновляют парк в переулке Юбилейном.

Зеленую зону начали проводить в порядок в феврале, до конца апреля планируется завершить все демонтажные работы, а к осени сдать обустроенные детскую и спортивную площадки, новые пешеходные дорожки, малые архитектурные формы и новые сети освещения. Об этом сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Обустраиваемая территория находится в центре хутора Беднягина. Рядом — детский сад, храм и дома, дом культуры и здание администрации.

Существующие зеленые насаждения на территории максимально сохранят, добавив новые деревья на последнем этапе благоустройства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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