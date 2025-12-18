Сквер «Дубрава» благоустроили по нацпроекту в Кабардинке

Работы выполнили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник сообщил, что в расположенном в центре Кабардинки сквере «Дубрава» установили уникальный пешеходный фонтан диаметром 12,3 метра со стеной-водопадом.

«На территории установили подвесные качели, арочные навесы и скамейки. Смонтировали несколько видов систем освещения — базовую и декоративную подсветку архитектурных композиций на газонах и площадках. Световые арки, арт-объект «Цветное пианино» и инсталляция «Лаванда» стали настоящим украшением зеленой зоны отдыха в вечернее время», — сказал Шапошник.

Он также подчеркнул, что при строительстве тротуаров и дорожек сохранили все здоровые зеленые насаждения. Также на территории дополнительно высадили пальмы и олеандры.

Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в текущем году в регионе обновляют более 100 общественных пространств. За последние шесть лет привели в порядок около 1,5 тыс. зеленых зон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: зеленую зону благоустроили в Абинском районе по нацпроекту.

Подпишись, здесь всегда интересно.