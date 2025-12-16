Зеленую зону благоустроили в Абинском районе по нацпроекту

Общественную территорию на улице Ленина в хуторе Ольгинском обновили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Об этом сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

«Сделали прогулочные дорожки, зоны отдыха, установили качели, объекты малых архитектурных форм. Для людей с ограниченными возможностями уложили тротуары с тактильной плиткой. Оборудовали современными комплексами детскую и спортивную площадки. Для любителей физических нагрузок сделали беговую дорожку и велопарковку», — сказал Шапошник.

Также территорию озеленили — высадили клены, березы и церцисы, обустроили газоны.

Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в текущем году на Кубани обновляют свыше 100 общественных пространств. За последние шесть лет в регионе благоустроили около 1,5 тыс. зеленых зон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

