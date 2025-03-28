Сквер благоустроят по нацпроекту в районе «Энергетика» в селе Дивноморском

Благоустройство зеленой зоны в селе Дивноморском проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

По словам главы Геленджика Алексея Богодистова, новый сквер появится рядом с бульваром, который благоустроили в прошлом году в районе пансионата «Энергетик».

«На совещании с коллегами обсудили проект. Увеличим амфитеатр, дополним спортивный городок, обустроим зоны отдыха, детскую площадку, предусмотрим навес, сохраним все деревья и высадим новые растения — тис, магнолию, кипарисовики и другие», — написал Богодистов в Telegram.

Глава Геленджика отметил, что на благоустройство сквера выделили 99,8 млн рублей. Начать работы планируют в мае, завершить — до конца 2025 года.

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