Скважина и новый водопровод обеспечили водой свыше 2 тыс. жителей Павловского района

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ремонт артезианской скважины и строительство нового водопровода в станице Павловской выполнили по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В юго-восточном микрорайоне станицы проложили сети общей протяженностью 1,3 км на улицах Тенистой, Лесной, Сиреневой, Осенней, Студенческой и Раздольной. Сейчас завершают строительство еще порядка 3 км сетей по двум переулкам и шести улицам.

Кроме того, специалисты капитально отремонтировали разведочно-эксплуатационную скважину.

Всего в 2022 году в регионе реконструируют свыше 40 артезианских скважин. Они находятся в Брюховецком, Павловском, Тихорецком, Северском, Крымском, Приморско-Ахтарском, Гулькевичском, Новопокровском, Кавказском, Лабинском, Мостовском, Каневском, Калининском, Кореновском, Новокубанском, Тбилисском, Усть-Лабинском районах. Кроме того, в планах строительство и ремонт 21 км сетей водоснабжения. Из бюджета края на эти цели направили более 450 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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