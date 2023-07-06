Скрывался 11 лет: в Сочи задержали мужчину, зарезавшего знакомого

Подозреваемого в убийстве местного жителя заключили под стражу.

Убийство произошло 20 октября 2011 года во дворе одного из домов в микрорайоне Бытха. Следственный отдел Хостинского района СКР возбудил уголовное дело.

В декабре 2011 следователи установили личность подозреваемого — им оказался 46-летний местный житель. Мужчина скрылся, его объявили в розыск.

По данным следствия, преступление произошло около 5:00-7:00 на улице Ворошиловской. Мужчина из личной неприязни не менее 7 раз ударил 52-летнего знакомого ножом. Пострадавший от полученных травм скончался на месте, а убийца сбежал.

Поиски подозреваемого продолжались на протяжении 11 лет. Его фотографию загрузили в базы данных системы видеонаблюдения курорта. В июне 2023 года камеры выявили совпадение одного из мужчин с разыскиваемым преступником. В результате местонахождение подозреваемого установили, 57-летнего местного жителя задержали.

При задержании у мужчины обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Подозреваемого заключили под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение. По уголовному делу продолжается следствие и сбор доказательств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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