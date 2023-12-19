Скрипка, картина, детская коляска: в СКЖД рассказали о забытых пассажирами вещах

С начала года сервис СКЖД помог вернуть пассажирам свыше 5,5 тыс. различных вещей, забытых в поездах дальнего следования.

Отмечается, что чаще всего пассажиры забывали в вагонах смартфоны и аксессуары к ним — наушники и зарядные устройства. Также в топе наиболее часто забываемых вещей — головные уборы, очки и зонтики.

Были и неожиданные находки. В числе самых необычных вещей, забытых в поездах в этом году, оказались скрипка, детская коляска и картина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Для розыска забытых в поезде вещей, пассажиру нужно заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» на официальном сайте ОАО «РЖД». В заявке необходимо указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был оформлен билет.

Помимо этого нужно будет описать забытую вещь, указать предполагаемое место в вагоне, где вы могли ее оставить. Поиск вещей возможен в течение 30 дней после поездки. Обработка заявки займет не более трех рабочих дней после ее подачи.

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