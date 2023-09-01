СКР спустя 19 лет установил личность неопознанного захватчика школы в Беслане

Правоохранители установили личность одного из пятерых участников теракта в Беслане в 2004 году, чьи трупы тогда так и не смогли опознать.

В документах по делу о страшном теракте в Беслане этот человек проходил как «боевик № 11». Спустя почти два десятка лет выяснилось, что его отпечатки пальцев совпадают с данными уроженца Ингушетии Асланбека Парчиева.

По словам старшего следователя по особо важным делам СК по СКФО Альберта Хасауова, в мае 2002 года Парчиев привлекался к административной ответственности в Москве.

«Были истребованы его отпечатки пальцев и проведена дактилоскопическая судебная экспертиза. Большой палец правой руки боевика, условно обозначенного под «№ 11», совпал с дактилокартой того, кого задерживали в Москве», — уточнил следователь.

В ходе расследования следователи нашли и допросили родственников Асланбека Парчиева. У его сестры взяли генетический материал для анализа ДНК.

«Экспертиза показала, что с вероятностью 99% тело «боевика № 11» и материал женщины соотносятся как брата и сестры», — сообщил Альберт Хасауов.

Сестры Асланбека Парчиева отказались поверить в то, что их брат был террористом и участвовал в захвате школы в Беслане. Однако обе женщины подписали документы о полном совпадении ДНК.

Опознал Парчиева и единственный выживший боевик Нурпаша Кулаев, который сейчас отбывает пожизненный срок в «Полярной сове». По словам заключенного, в день теракта он видел Парчиева в школе около столовой и спортзала, пишут «Известия».

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