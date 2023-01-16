Скованных льдом рыб сняли на видео жители Приморско-Ахтарского района
Общество
16.01.2023 21:28
По словам автора ролика, ситуация произошла из-за закрытых шлюзов.
Якобы молодь не может выйти к большой воде. А резкое похолодание сделало свое дело и погубило рыбу. На место выехали сотрудники местной администрации. Нарушений они не обнаружили:
— Находимся на месте, где было снято видео. Видимо, видео старое. Был подход рыбы в январе, но рыба уже прошла.
Специалисты также осмотрели все ближайшие рыбопропускные сооружения. Скоплений ни живой, ни мертвой рыбы они не нашли. Сейчас выясняется вопрос о достоверности кадров из социальных сетей.
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