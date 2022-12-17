Фейк: в Приморско-Ахтарском районе около хутора Садки происходит замор пеленгаса

В соцсетях начали распространять видео, на котором видно, как в лимане перед шлюзом скопилось большое количество рыбы.

Отмечается, что якобы происходит умышленный замор пеленгаса — шлюз закрыли и рыбу не выпускают. Из-за большого скопления она начинает задыхаться.

«Для проверки ситуации 17 декабря на место возле хутора Садки выехали представители администрации Приморско-Ахтарского района. Оказалось, что видео не соответствует действительности», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации.

На кадрах, снятых представителем администрации, видно, что шлюз открыт и вода идет свободно. Скопления рыбы нет.

В администрации отметили, что в каком году был снят ролик, распространяемый в сети, пока что не известно. Проверка продолжается.

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