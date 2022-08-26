Скоростной дублер трассы Джубга — Сочи запустят к 2035 году

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Трассу поэтапно запустят в эксплуатацию в 2035 году. Об этом сообщили в «Автодоре».

Общая протяженность дороги к Черноморскому побережью — более 100 км. Четырехполосная дорога повысит пропускную способность пяти участков: обход Адлера, III очередь обхода Сочи, обход Туапсе, участок от Горячего Ключа до села Агой и обход Лазаревского.

Сейчас проработали варианты трассировки и основные технические решения.

«В сентябре их представят в Правительстве РФ. Пока эти проработки были презентованы членам НТС Госкомпании для обсуждения и возможной корректировки», — сообщили в Telegram-канале «Автодора».

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