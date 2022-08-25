На трассе Краснодар — Верхнебаканский начали ремонт дороги
Общество
25.08.2022 12:48
Работы организованы без перекрытий и без реверсивных схем движения.
Ремонтировали эту дорогу и в 2021 году, но резкий рост интенсивности движения на юге России и сильные осадки этого года привели к образованию новых дефектов. Пока в порядок привели около 40 тыс. кв. м участка. На трассе А-146 идут и капитальные ремонтные работы в районе Крымска и поселка Афипского. В этом году увеличено финансирование на содержание объекта.
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