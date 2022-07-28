На участке трассы Краснодар — Новороссийск в районе поселка Афипского завершают укладку асфальта

Видео канала «Кубань 24»

Главная задача капитального ремонта этой дороги — устройство нового и укрепление старого дорожного полотна. Из 123 тыс. кв. м уже уложили две трети.

Бригады расширяют проезжую часть и выполняют ремонт съездов с магистрали. Кроме того, будут установлены новое освещение и светофоры, а также улучшены системы водоотведения. Помимо этого, отремонтируют автобусные остановки.

Движение транспорта в каждом направлении временно осуществляется по одной полосе. Завершить ремонт этого участка Росавтодор планирует в октябре 2022 года.

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