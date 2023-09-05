Скоростная «Комета» будет курсировать между Анапой и Геленджиком до конца сентября

С начала августа этим маршрутом воспользовались уже около 5 тыс. пассажиров.

Сейчас судно на подводных крыльях «Комета» каждый день совершает два рейса: отправление из Анапы в 9:00, из Геленджика — в 17:00. Чтобы добраться из одного города-курорта в другой, потребуется два часа.

Билеты на теплоход можно купить в кассах морского порта Анапы и центрального причала Геленджика, на официальном сайте оператора перевозок, а также в мобильном приложении «Комета». Продажа билетов заканчивается за 10 минут до отправления рейса.

Для покупки билетов и посадки на судно пассажирам понадобятся оригиналы документов, удостоверяющих личность — паспорт, свидетельство о рождении для детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 5 августа между Геленджиком и Анапой запустили скоростной теплоход «Комета».