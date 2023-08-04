Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

С 5 августа между Геленджиком и Анапой запустят скоростной теплоход «Комета»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-5-avgusta-mezhdu-gelendzhikom-i-anapoj-zapustyat-skorostnoj-teplohod-kometa
С 5 августа между Геленджиком и Анапой запустят скоростной теплоход «Комета»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Маршрут морского сообщения между основными курортами Краснодарского края возобновят после длительного перерыва.

Уже с 5 августа между Геленджиком и Анапой начнет курсировать пассажирский теплоход на подводных крыльях «Комета». Отправление из Геленджика в 12:00 и 18:00, из Анапы — в 9:00 и 14:00. Маршрут будет работать до конца сентября.

Билеты на рейсы уже поступили в продажу. Их можно купить в кассах центрального причала Геленджика и морского порта Анапы.

Перевозчик уверен, что новое направление морских перевозок будет популярно у отдыхающих и местных жителей.

«В крае на скоростном транспорте по морю можно передвигаться по нескольким маршрутам. От Новороссийска до Геленджика можно доехать всего за час, из Геленджика в Сочи — за четыре. От Анапы до Геленджика на дорогу уйдет 1,5 часа», — цитирует вице-губернатора Андрея Прошунина пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: грузинский порт Батуми исключили из списка стоянок круизного лайнера Astoria Grande из Сочи.

Статьи
Лучший и худший: пять фильмов Найта Шьямалана
Лучший и худший: пять фильмов Найта Шьямалана
Три вкусных и полезных сэндвича для перекуса
Три вкусных и полезных сэндвича для перекуса
Туляремия: симптомы, лечение и профилактика
Туляремия: симптомы, лечение и профилактика
Красная смородина: чем полезна и кому нельзя
Красная смородина: чем полезна и кому нельзя
Семь советов, чтобы реже мыть голову
Семь советов, чтобы реже мыть голову
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях