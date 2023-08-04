С 5 августа между Геленджиком и Анапой запустят скоростной теплоход «Комета»

Маршрут морского сообщения между основными курортами Краснодарского края возобновят после длительного перерыва.

Уже с 5 августа между Геленджиком и Анапой начнет курсировать пассажирский теплоход на подводных крыльях «Комета». Отправление из Геленджика в 12:00 и 18:00, из Анапы — в 9:00 и 14:00. Маршрут будет работать до конца сентября.

Билеты на рейсы уже поступили в продажу. Их можно купить в кассах центрального причала Геленджика и морского порта Анапы.

Перевозчик уверен, что новое направление морских перевозок будет популярно у отдыхающих и местных жителей.

«В крае на скоростном транспорте по морю можно передвигаться по нескольким маршрутам. От Новороссийска до Геленджика можно доехать всего за час, из Геленджика в Сочи — за четыре. От Анапы до Геленджика на дорогу уйдет 1,5 часа», — цитирует вице-губернатора Андрея Прошунина пресс-служба администрации Краснодарского края.

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