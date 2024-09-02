Скорость электросамокатов ограничили на территории Сириуса

С 1 сентября на территории ФТ «Сириус» ввели новые правила для средств индивидуальной мобильности.

В силу вступило постановление, устанавливающее новые зоны, где введут ограничение скоростного режима. Кроме того, уточнили требования к парковке самокатов. Новшества вводят для обеспечения безопасности и снижения уровня аварийности и травматизма жителей и гостей ФТ.

Так, возле пешеходных переходов и около входа в образовательные учреждения, на Олимпийском проспекте возле «Сочи Парка», а также вдоль улиц Таврической и Фигурной максимальная скорость движения на самокатах составляет 10 км/ч.

По Олимпийскому проспекту от улицы Триумфальной до Чемпионов, а также вдоль Чемпионов до перекрестка с круговым движением на пересечении с Олимпийским проспектом можно будет ездить со скоростью до 15 км/ч.

Кроме того, теперь нельзя оставлять электросамокаты на остановках общественного транспорта, на проезжей части, ближе 1 м от края проезжей части, а также на тротуарах, если ширина прохода меньше 1,5 м. При такой парковке самокаты будут забирать в места временного хранения, сообщает пресс-служба ФТ «Сириус».

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