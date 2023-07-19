Скоропортящиеся грузы и рейсовые автобусы будут перевозить паромами через Керченский пролив в первую очередь

После возобновления работы Керченской переправы 17 июля паромы перевезли 4,4 тыс. человек, 1,3 тыс. автомобилей и 64 пассажирских автобуса.

Сейчас Керченская паромная переправа перевозит только грузовые автомобили со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. По прогнозу Росгидромета, 19 июля ветер северо-западный 6–11 м/с, порывы до 14 м/с, ожидается кратковременный дождь, гроза. Видимость хорошая, высота волн 20–70 см, температура воздуха +26–28°С, температура воды в море +23–24 °С, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

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