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Скоро закончатся iPhone: в Москве массово скупают смартфоны Apple

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/skoro-zakonchatsya-iphone-v-moskve-massovo-skupayut-smartfony-apple
Скоро закончатся iPhone: в Москве массово скупают смартфоны Apple
Фото unsplash.com

Ажиотажный спрос на iPhone зафиксировали в Москве после появления новостей о запрете ввоза в РФ устройств дороже 300 долларов.

За неделю количество смартфонов в магазинах сильно сократилось. Отмечается, что самые старые и ходовые модели раскуплены почти полностью. Сообщается, что значительные очереди наблюдались в выходные в магазине Re-Store в московском ТЦ «Европолис». В наличии осталось совсем немного телефонов, продавцы не могут сказать, когда ждать новых поставок.

Отмечается также, что в начале февраля на сайтах «Эльдорадо» и «М.Видео» в Москве было в наличии примерно по 300 новых смартфонов Apple. В настоящее время их осталось порядка 130. Многие телефоны остались в последних экземплярах в магазинах Подмосковья. Уточняется, что iPhone 13 закончились, а цена IPhone 11 составляет от 42 тыс. рублей. Аналогичная ситуация и в других сетевых магазинах.

В крупных сетевых магазинах заявляют, что iPhone еще будут, но когда — неизвестно. В настоящее время в наличии есть модели дороже 100 тыс. рублей.

«Перед 8 марта спрос на смартфоны всегда подрастает, но одним этим объяснить ажиотаж трудно. Но кроме того, в отличие от предыдущих благополучных лет, оперативно пополнить запасы не удается», — сообщили в Re-store.

В настоящее время из США нельзя поставлять около 75% ассортиментов смартфонов. В целом запрещено ввозить устройства, в которых используется более 25% американских технологий.

По словам импортеров iPhone, из-за позиции Apple им приходилось закупать технику у посредников. Сейчас многие посредники отказываются сотрудничать из-за санкций. Помимо этого ряд банков прекратил проводить оплату поставок попавшей под санкцию техники, сообщает IXBT.com.

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