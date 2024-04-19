Скоро на пляж: морская вода в Краснодарском крае прогрелась до +18 °C

Аномальное потепление держится на Кубани с конца марта. Вместе с воздухом до июньских температур прогрелась и вода в Черном и Азовском морях.

По данным на утро 19 апреля, температура морской воды в Ейске достигла +18 °C, в Приморско-Ахтарске +17 °C, а в Темрюке +16 °C.

На Черноморских курортах больше остальных вода прогрелась в Сочи — до +17 °C. В Геленджике, Новороссийске и Туапсе — +15 °C, а в Анапе пока всего +14 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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