Скорая помощь сбила пешехода и опрокинулась в кювет в Сочи

Авария с участием скорой помощи произошла вечером 16 августа возле поселка Вардане в Лазаревском районе курорта.

По информации от СМП, бригада медиков ехала в городскую больницу № 4 с пациентом с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом основания черепа. Перед машиной дорогу перебегала женщина около 40 лет. Водитель пытался уйти от столкновения, но не справился с управлением, перевернул машину и сбил пешехода.

В результате ДТП женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом плеча и левой лопатки. К месту происшествия направили три бригады скорой помощи — для пострадавшей, пациента из первой машины и для работы с бригадой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи.

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