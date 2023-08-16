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Пьяная женщина за рулем Matiz сбила мужчину на обочине и скрылась в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanaya-zhenshhina-za-rulem-matiz-sbila-muzhchinu-na-obochine-i-skrylas-v-krasnodarskom-krae
Пьяная женщина за рулем Matiz сбила мужчину на обочине и скрылась в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

ДТП произошло 15 августа около 20:00 в станице Тбилисской на улице Ленина.

Предварительно, 52-летняя водитель автомобиля Daewoo Matiz съехала с проезжей части и сбила 39-летнего мужчину, который шел по обочине из-за отсутствия тротуара.

В результате наезда пешеход получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. А виновница ДТП скрылась с места происшествия. Ее нашли через час, по внешним признакам она была пьяна. Медицинское освидетельствование показало, что перед тем, как сесть за руль, она выпила алкоголь.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. За вождение автомобиля в пьяном виде предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: на пешеходном переходе в Краснодаре машина сбила 15-летнего подростка. Авария произошла 14 августа около 23:00 в районе 11-го километра подъезда к Краснодару от автодороги М-4 «Дон».

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