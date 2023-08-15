На пешеходном переходе в Краснодаре машина сбила 15-летнего подростка

Авария произошла 14 августа около 23:00 в районе 11-го километра подъезда к Краснодару от автодороги М-4 «Дон».

По предварительным данным, 69-летний мужчина ехал за рулем Daewoo Gentra и сбил 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. На верхней одежде пешехода не было светоотражающих элементов.

В результате аварии подросток с травмами был госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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