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Два человека погибли в лобовом столкновении легковушек в Абинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-pogibli-v-lobovom-stolknovenii-legkovushek-v-abinskom-rajone?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Два человека погибли в лобовом столкновении легковушек в Абинском районе
Фото t.me/mvd_23

Смертельное ДТП произошло 15 августа около 4:45 на федеральной трассе в Абинском районе.

По предварительным данным, жительница Москвы, водитель автомобиля Nissan, выехала на встречку и лоб в лоб столкнулась с ВАЗ-2110.

В результате аварии водитель и пассажир отечественной легковушки погибли, водитель иномарки и два пассажира из обеих машин пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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