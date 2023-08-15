Два человека погибли в лобовом столкновении легковушек в Абинском районе

Смертельное ДТП произошло 15 августа около 4:45 на федеральной трассе в Абинском районе.

По предварительным данным, жительница Москвы, водитель автомобиля Nissan, выехала на встречку и лоб в лоб столкнулась с ВАЗ-2110.

В результате аварии водитель и пассажир отечественной легковушки погибли, водитель иномарки и два пассажира из обеих машин пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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