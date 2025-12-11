Скончался один из создателей российского ядерного оружия Радий Илькаев

Академик РАН, физик, ученый-ядерщик, один из авторов оригинального метода определения энерговыделения ядерных зарядов Радий Илькаев умер в Сарове на 88-м году жизни.

О смерти ученого 10 декабря сообщил глава города Сарова Нижегородской области Алексей Сафонов.

«Не стало Радия Илькаева. Почетного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ. Человека, чья жизнь стала частью истории Сарова, отечественного атомного проекта и страны», — написал Сафонов в Telegram.

По данным сайта «История Росатома» Радий Илькаев родился 9 октября 1938 года в Иркутской области. В 1961 году он окончил Ленинградский госуниверситет по специальности «Теоретическая физика» и поступил на работу в КБ-11 Министерства среднего машиностроения в Сарове.

С 1961 по 1988 годы он прошел путь от начинающего ученого до ведущего специалиста, начальника теоретического отдела по разработке ядерных зарядов.

Под его научным руководством была создана современная методология сопровождения ядерного боезапаса России, обеспечения эффективности, надежности и безопасности ядерного оружия, созданы уникальные физико-математические и экспериментальные комплексы и установки в этих целях.

