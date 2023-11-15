Скончался настоятель храма Всех Святых Краснодара архимандрит Трифон

Клирик Екатеринодарской епархии, настоятель Храма Всех Святых Краснодара архимандрит Трифон умер на 70 году жизни 14 ноября.

Родился Трифон Плотников 7 ноября 1954 года в Кировске Мурманской области. Клириком Екатеринодарской и Кубанской епархии назначен в июне 2010 года. С 2011 по 2014 год состоял в Епархиальном совете епархии. С 1 сентября 2013 года назначен на должность настоятеля прихода храма Всех Святых Краснодара, в 2015 — ответственным по монастырям Екатеринодарской и Кубанской епархии. В 2020 году он стал председателем епархиальной ревизионной комиссии.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского III степени и епархиальной медалью Великомученицы Екатерины I степени.

Отпевание архимандрита Трифона пройдет 16 ноября в 10:00 в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара. Богослужение возглавит епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан.

«Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, временно управляющий Екатеринодарской епархией выражает глубокие соболезнования родным и близким почившего и призывает к молитвам о упокоении новопреставленного архимандрита Трифона в Небесных селениях Вечного Бога», — сообщает пресс-служба Екатеринодарской и Кубанской епархии.

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