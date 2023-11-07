В Краснодаре ушел из жизни генерал-лейтенант Евгений Полунин

Генерал-лейтенант милиции, ветеран УИС, почетный гражданин Краснодара Евгений Полунин скончался на 86-м году жизни.

С 1991 по 2002 годы генерал-лейтенант возглавлял учреждения уголовно-исполнительной системы Краснодарского края. В прошлом году по решению Гордумы Краснодара ему присвоили звание почетного гражданина города.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни Евгения Полунина выразил глава краевой столицы Евгений Наумов.

«На 86-м году ушел из жизни почетный гражданин Краснодара Евгений Васильевич Полунин. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Он был Человеком с большой буквы. Наставником для офицеров, защитником для краснодарцев. Покойтесь с миром, товарищ генерал-лейтенант. Вечная память», — написал мэр в Telegram.

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