Скончался мужчина, которого вместе с ребенком сбила легковушка в Геленджике

По факту ДТП, в котором погиб мужчина и пострадал ребенок, возбудили уголовное дело.

По данным следствия, в результате аварии ребенка и его отца госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Несмотря на оказанную помощь, мужчина спустя несколько дней скончался в больнице, ребенок остается под присмотром врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении водителя иномарки, жителя Горячего Ключа, возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сейчас по уголовному делу проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы. Ход расследования находится под контролем в следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, организовали проверку, в ходе которой дадут оценку деятельности уполномоченных органов контроля, в том числе достаточности функционирования средств дорожного регулирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 10 июля в 19:05 на проспекте Геленджикском. 22-летний водитель автомобиля Opel на пропустил переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 41-летнего мужчину и его 13-летнего сына и сбил их.

Камера видеонаблюдения на пешеходном переходе зафиксировала, что автомобиль ехал со скоростью 55 км/ч при ограничении 40 км/ч.